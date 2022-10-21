Росія провокує чергову хвилю міграції українців в ЄС — Зеленський

Нищення інфраструктури спричиняє кризу не лише в Україні, але і в ЄС, інформує ZN.ua.

Росія провокує чергову хвилю міграції українців в ЄС — Зеленський
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Своїми діями Росія провокує нову хвилю міграції з України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС за допомогою відеозв’язку.

Саме цього, на його думку, добивається агресор, атакуючи крилатими ракетами та іранськими дронами об’єкти критичної інфраструктури.

«Російський терор проти наших енергооб?єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до європейських країн», — наголосив він.

Шляхом енергетичного шантажу держава-терорист вже погіршила умови у Європі і прагне погіршити їх ще більше, провокуючи хвилю переселень.

Зеленський певен, що такі дії Росії мусять отримати належну відповідь.

«Терор має програти. Україна і Європа мають перемогти!», — підкреслив він.

Як повідомлялось, Польща вже готується до нової хвилі біженців з України, яка може бути спричинена погодними умовами та відсутністю тепла і електроенергії внаслідок ударів РФ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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