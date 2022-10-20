Австралія на рік продовжила санкції проти Росії через загострення війни

Австралія продовжить санкції щодо російського імпорту ще на рік, оскільки РФ посилює жорстоку війну проти України. Про це повідомляє SBS News .

У спільній заяві міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг і міністр торгівлі Дон Фаррелл оголосили, що чинне «каральне» 35-відсоткове мито на імпорт російських і білоруських товарів буде продовжено до жовтня 2023 року.

Уряд Австралії також наказав організації Export Finance Australia відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування, які підтримують торгівлю з РФ чи Білоруссю або інвестиції в ці країни.

Фаррелл сказав, що дії, вжиті урядом, посилили вже запроваджені заходи, включаючи заборону на імпорт енергоносіїв.

«Австралія залишається відданою підтримці хороброго народу України», - додав він.

Вонг зазначила, що Австралія працює з міжнародним співтовариством, щоб зменшити здатність Росії фінансувати війну.

«Війна Росії проти України є нападом на Статут ООН . Це стосується всіх націй і всіх народів. Австралія працює разом з міжнародним співтовариством, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її незаконну, аморальну війну», - додала вона.