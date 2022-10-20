Австралія на рік продовжила санкції проти Росії через загострення війни

Австралія заявила, що залишається відданою підтримці України, інформує ZN.ua.

Австралія на рік продовжила санкції проти Росії через загострення війни
© Радио Свобода

Австралія продовжить санкції щодо російського імпорту ще на рік, оскільки РФ посилює жорстоку війну проти України. Про це повідомляє SBS News.

У спільній заяві міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг і міністр торгівлі Дон Фаррелл оголосили, що чинне «каральне» 35-відсоткове мито на імпорт російських і білоруських товарів буде продовжено до жовтня 2023 року.

Уряд Австралії також наказав організації Export Finance Australia відхиляти будь-які запити на позики чи інші види фінансування, які підтримують торгівлю з РФ чи Білоруссю або інвестиції в ці країни.

Фаррелл сказав, що дії, вжиті урядом, посилили вже запроваджені заходи, включаючи заборону на імпорт енергоносіїв.

«Австралія залишається відданою підтримці хороброго народу України», - додав він.

Вонг зазначила, що Австралія працює з міжнародним співтовариством, щоб зменшити здатність Росії фінансувати війну.

«Війна Росії проти України є нападом на Статут ООН. Це стосується всіх націй і всіх народів. Австралія працює разом з міжнародним співтовариством, щоб зменшити здатність Росії фінансувати її незаконну, аморальну війну», - додала вона.

Раніше цього місяця Вонг оголосила, що Австралія підтримує позови України проти Росії в Міжнародному суді ООН.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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