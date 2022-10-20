Росія може спробувати знову наступати на Харківщині — Данілов

Станом на сьогодні Харківська область майже повністю деокупована, але фактор близькості кордону з РФ зберігає постійну загрозу повторного наступу окупанта. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Я хочу сказати, що це війна і те, що стосується військових дій з боку противника, ми все це відстежуємо, аналізуємо. Наші ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Єдине, що коли вони збирають тисячі і відправляють на смерть до нашої країни, то нам треба час перемолоти всю цю мерзоту, яка суне на нашу територію. Це не може бути за день чи два", - підкреслив представник РНБО.

За його словами, українцям треба набратися терпіння. Все, що сюди прийде – піде звідси за власним бажанням або в іншому вигляді. Так вже зробили понад 60 тисяч росіян з 24 лютого.