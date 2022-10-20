З найбільшого масового поховання у Лимані дістали тіла 146 українців

У звільненому від російської окупації Лимані на Донеччині закінчили ексгумацію тіл з двох братських могил на міському кладовищі. Правоохоронці дістали тіла 146 українців, з них 35 вбитих – військові, 111 – мирні мешканці, повідомляє пресслужба поліції області.

"Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій – українські захисники. Вбитих закопували в траншеях, частина могил – безіменні", - йдеться у повідомленні .

Зараз триває робота з ексгумації тіл з одиночних могил. Загалом на території Лиману знайдено 25 стихійних поховань.

На всій звільненій території області виявлено 58 таких поховань, з них ексгумували 166 тіл. На частині могил роботи ще не почалися, дістатися них фахівці не можуть через активні бойові дії.

"Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 – чоловіки, 66 – жінки, п’ятеро дітей, стать ще десятьох осіб не встановлено. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень внаслідок російських обстрілів і з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті", - розповідають поліцейські.

Кількість людей, страчених російськими солдатами, буде оприлюднено після закінчення всіх експертиз.

Правоохоронці просять близьких родичів тих, хто загинув під час окупації Лиманської громади, звернутися до найближчого відділення поліції та здати біологічні зразки для проведення ДНК-експертиз. У разі виникнення питань можна зателефонувати за номером: +38(050)9880593.