Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі

Більша частина парламенту Нідерландів підтримала створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії щодо її війни проти України. Про це повідомив депутат від партії D66 Сьорд Сьордсма у Twitter .

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", – наголосив він.

Днем раніше, видання rtlnieuws повідомляло, що відповідну пропозицію D66 підтримала Палата представників нідерландського парламенту.