Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі

Більшість депутатів виступили за створення такого органу, інформує ZN.ua.

Парламент Нідерландів підтримав створення спецтрибуналу для Росії в Гаазі

Більша частина парламенту Нідерландів підтримала створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії щодо її війни проти України. Про це повідомив депутат від партії D66 Сьорд Сьордсма у Twitter.

"Більшість парламенту Нідерландів виступає за створення спеціального трибуналу для розгляду справи про агресію Росії проти України. Ми можемо і повинні притягнути Путіна до відповідальності", – наголосив він.

Днем раніше, видання rtlnieuws повідомляло, що відповідну пропозицію D66 підтримала Палата представників нідерландського парламенту.

На думку Сьорда Сьордсми, дуже важливо, аби президент РФ Владімір Путін, "який стоїть за цією жахливою війною", не залишився непокараним за свої дії. У Палаті представників також кажуть про суд над поплічниками голови Кремля.


Максим Царук, ZN.ua





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