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2022-10-20
Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
За попередньою інформацією, керівництво Ірану та РФ вже домовилися про це, інформує
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Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання не лише БпЛА Shahed-136, а й Arash-2. Про це
«За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”», - йдеться у повідомленні Генштабу.
Анастасія Гурін, ZN.ua