Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2

За попередньою інформацією, керівництво Ірану та РФ вже домовилися про це, інформує ZN.ua.

Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2
© Getty Images

Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання не лише БпЛА Shahed-136, а й Arash-2. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”», - йдеться у повідомленні Генштабу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WPУ США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WP
РФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – ГенштабРФ може забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, залишивши тільки мобілізованих – Генштаб
На Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – ГенштабНа Луганщині новоприбулі мобілізовані зеки мародерять та грабують людей – Генштаб
Іранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати – The GuardianІранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати – The Guardian
Канада запровадила додаткові санкції проти представників іранського режимуКанада запровадила додаткові санкції проти представників іранського режиму
США готові запровадити санкції проти Ірану за передачу Росії дронів-камікадзеСША готові запровадити санкції проти Ірану за передачу Росії дронів-камікадзе
Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотниківРосія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотників
ЗСУ збили чотири ракети, вертоліт та 13 дронів-камікадзе – ГенштабЗСУ збили чотири ракети, вертоліт та 13 дронів-камікадзе – Генштаб
«Франція збільшує на 3 мільярди оборонний бюджет»: Руслан Бізяєв розповів, до чого готується Макрон«Франція збільшує на 3 мільярди оборонний бюджет»: Руслан Бізяєв розповів, до чого готується Макрон
Розрив дипвідносин з Іраном, не зашкодить переговорам про компенсацію за збитий український Boeing – КулебаРозрив дипвідносин з Іраном, не зашкодить переговорам про компенсацію за збитий український Boeing – Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости