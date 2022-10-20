Генштаб: Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання БпЛА Shahed-136 та Arash-2

Іран готується відправити в РФ інструкторів з використання не лише БпЛА Shahed-136, а й Arash-2. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За попередньою інформацією, керівництво Ірану та Російської Федерації домовилися про направлення на територію Російської Федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”», - йдеться у повідомленні Генштабу.