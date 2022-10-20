Україна звернулася до НАТО та ЄС з проханням надати енергетичне обладнання після ударів РФ

Сучасне обладнання допоможе подолати наслідки терактів РФ, інформує ZN.ua.

Міністерство закордонних справ України, на доручення президента, веде активні переговори з партнерами щодо надання нам сучасного енергетичного обладнання для подолання кризи, яка була спричинена терористичними ударами Російської Федерації по українським об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна надіслала запити на відповідну допомогу через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC).

Також планується залучення міжнародних приватних компаній та неурядових організацій з метою постачання ними генераторів, їхніх комплектуючих та запчастин, а також обладнання для ГТС.

«Президент Зеленський дав доручення дипломатам максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного терору для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни», - заявив Кулеба.

Перша партія з більш ніж 600 одиницями обладнання очікується вже наступного тижня. Варто зазначити, що першими країнами, які відгукнулися на запит про допомогу стали Польща, Німеччина, Литва, Італія, Фінляндія і Франція.

Стабільне постачання обладнання може забезпечити безперебійне функціонування шкіл, лікарень, домогосподарств у разі нових терактів РФ по об’єктах критичної інфраструктури зазначили у міністерстві.

"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", - додав очільник МЗС.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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