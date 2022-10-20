РФ готує теракти проти свого населення: українська розвідка розкрила деталі
Російські спецслужби, імовірно, готують теракти проти власного населення, аби звинуватити в цьому Україну.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, інформує
На території країни-терориста РФ військкомати розповсюджують так звані "пам'ятки", у яких прямо звинувачують Службу безпеки України нібито в плануванні і проведенні терористичних актів проти мирного російського населення.
У "пам'ятці" йдеться, що людям варто остерігатися предметів, які приваблюють увагу на вулиці, наприклад, телефонів, гаманців, планшетів, іграшок тощо.
"Ця "страшилка" – дзеркальне відображення реальних дій рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді масово залишались різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки, які призводили до каліцтв і навіть смертей мирного населення", - пояснили в ГУР МО.
За інформацією розвідки, спецслужби країни-агресора РФ у такий спосіб готують підґрунтя для вчинення провокацій і терактів для звинувачення у цьому України.