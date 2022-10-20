Виїзд чоловіків за кордон: в Офісі президента пояснили, коли це стане можливим

кордон України

В Офісі президента оцінили перспективи зняття обмежень на виїзд чоловіків із України.

Українська влада поки не планує дозволяти виїзд студентів, далекобійників та моряків за кордон. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

За його словами, якщо РФ мобілізує мільйон людей і хоча б половину перекине в Україну, буде потреба у посиленні мобілізації.

"Хоча у нас мобілізація і так не припинялася. Де брати людей, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтішник тощо, але повертатися їм буде куди? Коли постане питання існування України, то де їх шукати? Ми сподіваємося, що обійдемося без цього, тому для того, щоб їх можна було мобілізувати потім, не дуже логічне рішення випускати їх зараз... Скільки повернеться назад... У нас ця схема не відпрацьована, тому незважаючи на непопулярність цього рішення, всі дружно сидимо і нікуди не їдемо. Міністри, радники. Усі", – наголосив Арестович.

Алексей Арестович

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада України продовжила загальну мобілізацію та військовий стан до 21 листопада. Указом глави держави №678/2022 від 30 вересня президент Володимир Зеленський скасував осінній призов громадян України на термінову військову службу та відклав демобілізацію.

Як відомо, за умов дії військового стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть законно виїхати з країни. Дозволяється виїзд лише за таких підстав, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

украинцы возвращаются из-за границы


Галина Струс, politeka.net





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