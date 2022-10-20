Російські загарбники починають втікати з Енергодару — «Енергоатом»

Окупанти вивозять награбоване майно.

Російські загарбники починають втікати з Енергодару — «Енергоатом»
© Фото из соцсетей

Російські загарбники починають втікати з Енергодару. Про це повідомляє «Енергоатом», посилаючись на Telegram-канал «Енергодар».

«Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли й до Енергодару», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вчора, 19 жовтня, та сьогодні вночі з осередків компактного проживання військових РФ та окупаційної «адміністрації» міста почали вивозити награбоване майно.

Було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський». Окупанти виносили з готелю й пакували в автобуси та вантажівки все що можна: телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

«Така собі евакуація з пограбунком, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним «воєнного стану» на тимчасово окупованих Росією українських територіях», - йдеться у повідомленні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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