Виїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: перелік документів

Під час військового стану виключені з військового обліку або тимчасово непридатні до військової служби чоловіки мають право виїхати за кордон. Для цього слід мати при собі необхідні документи.

За законом, на сьогоднішній день дозволено виїзд із України чоловікам, якщо їх виключили з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії та привласнили інвалідність. Проте така відстрочка діє лише 6 місяців. Потім треба знову проходити військово-лікарську комісію.

Відповідно до ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, якщо чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби за рішенням військово- стану здоров'я (до шести місяців), то його можуть випустити за кордон у разі наявності необхідних документів:

закордонний паспорт;

військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому є результати укладання військово-лікарської комісії;

висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців.

Отримані у військкоматах документи з позначкою "знятий із військового обліку" не підтверджують непридатність до військової служби за станом здоров'я, тому не гарантують можливості виїхати за кордон. Лише люди з інвалідністю, причому отриманою в Україні, а не за кордоном, мають право залишати країну.

З якими захворюваннями не призивають до армії під час військового стану, докладно розписано у Законі України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ". Серед діагнозів – відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість та шизофренія. Чоловіки з онкологічними, інфекційними, захворюваннями очей та багатьма іншими також не можуть бути призвані до армії. Однак, не всі захворювання гарантують отримання інвалідності І або ІІ групи, яка дає право на виїзд із країни.

Українцям, які супроводжують осіб з інвалідністю, також дозволено самостійно та неодноразово виїжджати за межі країни.

Як відомо, мобілізація в Україні триває до 21 листопада, потім її продовжать. На який термін, стане відомо незабаром.

Нагадаємо, в Україні скасували призов на термінову службу в період військового стану.