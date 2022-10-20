Виїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: перелік документів

Під час військового стану виключені з військового обліку або тимчасово непридатні до військової служби чоловіки мають право виїхати за кордон. Для цього слід мати при собі необхідні документи.

Виїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: на скільки можна залишати країну

За законом, на сьогоднішній день дозволено виїзд із України чоловікам, якщо їх виключили з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії та привласнили інвалідність. Проте така відстрочка діє лише 6 місяців. Потім треба знову проходити військово-лікарську комісію.

Відповідно до ст. 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, якщо чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби за рішенням військово- стану здоров'я (до шести місяців), то його можуть випустити за кордон у разі наявності необхідних документів:

  • закордонний паспорт;
  • військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобов'язаного), у якому є результати укладання військово-лікарської комісії;
  • висновок військово-лікарської комісії про визнання тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців.
Виїзд з України знятих із військового обліку та непридатних до служби громадян: на скільки можна залишати країну

Отримані у військкоматах документи з позначкою "знятий із військового обліку" не підтверджують непридатність до військової служби за станом здоров'я, тому не гарантують можливості виїхати за кордон. Лише люди з інвалідністю, причому отриманою в Україні, а не за кордоном, мають право залишати країну.

З якими захворюваннями не призивають до армії під час військового стану, докладно розписано у Законі України "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу до ЗСУ". Серед діагнозів – відсутність кінцівки, сліпота, глухота, розумова відсталість та шизофренія. Чоловіки з онкологічними, інфекційними, захворюваннями очей та багатьма іншими також не можуть бути призвані до армії. Однак, не всі захворювання гарантують отримання інвалідності І або ІІ групи, яка дає право на виїзд із країни.

Українцям, які супроводжують осіб з інвалідністю, також дозволено самостійно та неодноразово виїжджати за межі країни.

Як відомо, мобілізація в Україні триває до 21 листопада, потім її продовжать. На який термін, стане відомо незабаром.

Нагадаємо, в Україні скасували призов на термінову службу в період військового стану.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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