Влаштовував жорсткі розправи у Чечні: в Україні ліквідували "відомого" кадирівця, відео

Кадировці не лише взяли під свій контроль усі вищі навчальні заклади в РФ, а й воюють в Україні - стало відомо про ліквідацію Аслудді Мурадова, який відомий своєю жорстокістю.

Про це у своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Апостроф.

"Один із відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один", - написав він.

Анатолій Штефан розмістив відео, на якому тяжко поранений Мурадов лежить на підлозі розбитого будинку. Видно, що в нього перебиті обидві ноги, довкола багато крові. У коментарях Штефан уточнив, що окупант зрештою помер.


Він також додав скрін, з якого випливає, що кадировець ще з 2000-х років був відомий своїми звірствами. Будучи молодим чоловіком, він уже займався тортурами та вбивствами всіх, хто був невгодний голові Чечні Рамзану Кадирову та президенту Росії Володимиру Путіну.


Олена Руденко, Апостроф





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