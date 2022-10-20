Влаштовував жорсткі розправи у Чечні: в Україні ліквідували "відомого" кадирівця, відео

Кадировці не лише взяли під свій контроль усі вищі навчальні заклади в РФ, а й воюють в Україні - стало відомо про ліквідацію Аслудді Мурадова, який відомий своєю жорстокістю.

Про це у своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан, інформує Апостроф .

"Один із відомих головорізів КадироваДон демобілізувався. Хоча не тільки він один", - написав він.

Анатолій Штефан розмістив відео, на якому тяжко поранений Мурадов лежить на підлозі розбитого будинку. Видно, що в нього перебиті обидві ноги, довкола багато крові. У коментарях Штефан уточнив, що окупант зрештою помер.

Він також додав скрін, з якого випливає, що кадировець ще з 2000-х років був відомий своїми звірствами. Будучи молодим чоловіком, він уже займався тортурами та вбивствами всіх, хто був невгодний голові Чечні Рамзану Кадирову та президенту Росії Володимиру Путіну.