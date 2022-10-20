Іранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати – The Guardian

Експерти кажуть, що ці БПЛА легше буде збивати за наявності системи раннього сповіщення про їхній запуск, інформує ZN.ua.

Іранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати – The Guardian
© Getty Images

Вартість збиття іранських дронів-камікадзе, якими обстрілюють українські міста, значно перевищує суми, сплачені Росією за них самих. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналітиків української OSINT-спільноти Molfar.

За останній місяць українська ППО з 13 вересня по 17 жовтня збила 161 безпілотник Shahed-136, один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні штурмовики, відомі як Mohajer-6s. Ціна іранського виробництва Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожну машину, загальна вартість для Росії невдалих атак України безпілотниками, складає від $11,66 млн до $17,9 млн.

Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, включаючи реактивні літаки МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземного захисту Nasams і стрілецьку зброю. Відповідно до аналізу, який ґрунтується на відкритих даних, це обійшлося у понад $28,14 млн доларів США.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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