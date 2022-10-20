Іранські дрони значно дешевші за зенітні ракети, якими ЗСУ доводиться їх збивати – The Guardian

Вартість збиття іранських дронів-камікадзе, якими обстрілюють українські міста, значно перевищує суми, сплачені Росією за них самих. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналітиків української OSINT-спільноти Molfar.

За останній місяць українська ППО з 13 вересня по 17 жовтня збила 161 безпілотник Shahed-136, один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні штурмовики, відомі як Mohajer-6s. Ціна іранського виробництва Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожну машину, загальна вартість для Росії невдалих атак України безпілотниками, складає від $11,66 млн до $17,9 млн.