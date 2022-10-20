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2022-10-20
Українські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не Тихановська
Також у Верховній Раді хочуть визнати Білорусь окупованою Росією/
На голосування Верховної ради винесуть постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією. Низка депутатів у середу, 19 жовтня, зустрілися з представниками білоруського полку імені Кастуся Калиновського, фактично визнавши їх опозицією до чинного в Білорусі режиму Олександра Лукашенка. Про зустріч та про майбутнє голосування за визнання Білорусі окупованою
«Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу», – сказано у повідомленні пресслужби полку.
Юлія Лавришин, ZN.ua