Українські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не Тихановська

Також у Верховній Раді хочуть визнати Білорусь окупованою Росією/

Українські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не Тихановська

На голосування Верховної ради винесуть постанову про визнання Білорусі тимчасово окупованою Росією. Низка депутатів у середу, 19 жовтня, зустрілися з представниками білоруського полку імені Кастуся Калиновського, фактично визнавши їх опозицією до чинного в Білорусі режиму Олександра Лукашенка. Про зустріч та про майбутнє голосування за визнання Білорусі окупованою повідомила пресслужба полку Кастуся Калиновського у Facebook.

«Українська сторона висловила повагу білорусам, які зі зброєю в руках воюють за Україну, і заявила про бажання співпрацювати з полком Калиновського як законним представником білоруського народу», – сказано у повідомленні пресслужби полку.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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