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2022-10-20
У Харківській області на міні підірвався автомобіль із рятувальниками: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли з артилерії чотири райони Харківської області, інформує
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В Ізюмському районі у середу, 19 жовтня, на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Внаслідок вибуху двоє людей загинули та четверо - отримали поранення, заявив голова ОВА Олег Синєгубов у
Окупанти вчора обстрілляи з артилерії населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району", - наголосив Синєгубов.
Анна Конюченко, ZN.ua