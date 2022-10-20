У Харківській області на міні підірвався автомобіль із рятувальниками: є загиблі та поранені

В Ізюмському районі у середу, 19 жовтня, на міні підірвався автомобіль зі співробітниками ДСНС. Внаслідок вибуху двоє людей загинули та четверо - отримали поранення, заявив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти вчора обстрілляи з артилерії населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 78-річного мешканця Ізюмського району", - наголосив Синєгубов.