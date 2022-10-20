Тіла досі на вулиці: окупанти у Маріуполі забороняють ховати воїнів ЗСУ

Тіла досі на вулиці: окупанти у Маріуполі забороняють ховати воїнів ЗСУ

окупанти у Маріуполі забороняють ховати воїнів ЗСУ, які загинули там під час битви.

Як розповів радник глави Маріупольської міськради Петро Андрющенко в Telegram-каналі, загарбники не допускають родичів загиблих до тіл що розкладаються, відкрито заявляючи, що роблять це "в повчання і залякування".

Він додав, що тіла загиблих бійців росіяни мають намір використати для нової хвилі пропаганди.

"Тому незабаром на нас чекає потужна інформаційна атака з боку ворога. Повинні бути готові. Морально. Це не перша і не остання атака ворога, яка на нас чекає. Як піде – не дивіться. Не звертайте уваги. Немає необхідності в цьому, щоб оцінити всю нелюдяність росіян", – заявив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році у центрі Маріуполя.

Повідомляється, що пам'ятник демонтували за допомогою автокрана, окупанти заявили, що граніт перероблять у будматеріали.

Соратник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було.

За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна та не Донбас, а Казахстан, Поволжя та Північний Кавказ.

Викладач Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що мешканцям Маріуполя «не варто дратувати душі нагадуваннями про трагедії минулого».


Юлия Александрова, politeka.net





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