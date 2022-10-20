РФ серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил з Херсонщини — Міноборони Британії

Британська розвідка пояснила, чому РФ буде складно відвести війська, інформує ZN.ua.

РФ серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил з Херсонщини — Міноборони Британії
© Минобороны РоSSии/t.me

18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині «склалася складна ситуація». Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної «влади» щодо евакуації мирного населення. Аналітики британської розвідки зазначають, що така заява Суровікіна як головного оперативного командувача, що підкреслює негативні новини про «спеціальну військову операцію», є вкрай незвичною.

«Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро», - зазначає Міноборони Британії.

Ключовим викликом будь-якої російської операції з відведення сил буде виведення військ та їхньої техніки через річку шириною тисячу метрів у належному порядку.

«Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, значною мірою покладатиметься на тимчасовий баржевий міст, який вона побудувала поблизу Херсона останніми днями, і на понтонні переправи, які продовжують діяти в декількох місцях», - зазначають аналітики британської розвідки

Міноборони Британії наголошує, що Росія значною мірою покладатиметься на військові понтонні переправи під час будь-якого відходу через Дніпро.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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