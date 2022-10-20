РФ серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил з Херсонщини — Міноборони Британії

18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російськими військами в Україні Сєргєй Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині «склалася складна ситуація». Він схвалив озвучені раніше плани окупаційної «влади» щодо евакуації мирного населення. Аналітики британської розвідки зазначають , що така заява Суровікіна як головного оперативного командувача, що підкреслює негативні новини про «спеціальну військову операцію», є вкрай незвичною.

«Ймовірно, це свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро», - зазначає Міноборони Британії.

Ключовим викликом будь-якої російської операції з відведення сил буде виведення військ та їхньої техніки через річку шириною тисячу метрів у належному порядку.

«Оскільки всі постійні мости серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, значною мірою покладатиметься на тимчасовий баржевий міст, який вона побудувала поблизу Херсона останніми днями, і на понтонні переправи, які продовжують діяти в декількох місцях», - зазначають аналітики британської розвідки