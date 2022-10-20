Воєнний стан потрібен Путіну для контролю цивільного населення — ISW

Декларація російського президента Володимира Путіна від 19 жовтня про запровадження до воєнного стану в країні та на окупованих українських територіях є значною мірою правовою інсценізацією, метою якої є легітимізувати дії російських військових щодо майбутньої мобілізації та внутрішніх обмежень.

Путін оголосив різні рівні «готовності до воєнного стану» по всій Росії та на окупованих українських територіях: від «максимального» (повномасштабний воєнний стан в окупованих Росією Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях) до «базового» (по всій Росії).

Формально воєнний стан за межами окупованих територій не оголошено, однак створено умови для підтримки мобілізації в Росії, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Зокрема указ Путіна не прописував негайних наступних кроків в умовах воєнного стану чи підвищеної готовності, але надав широкі надзвичайні повноваження губернаторам регіонів і дав місцевій владі до 22 жовтня розробити та подати конкретні пропозиції щодо цих наступних кроків. Водночас Путін також залишив собі шлях для майбутніх декларацій і розширення урядових повноважень.

Путінські укази визначили кілька сфер, у яких російська держава здійснюватиме посилений контроль:

у зонах максимальної та середньої готовності указ передбачає невизначені «мобілізаційні заходи в економічній сфері», які, ймовірно, забезпечать економічну та промислову підтримку так званої «часткової» путінської мобілізації щонайменше 300 000 російських чоловіків;

у всіх сферах указ передбачає державний контроль транспортної та комунікаційної інфраструктури, а також посилення безпеки навколо урядових будівель та іншої критичної інфраструктури;

на окупованих територіях указ передбачає створення штабів «територіальної оборони» з невизначеними функціями;

у районах середньої та підвищеної готовності указ надає можливість керівникам регіонів здійснювати заходи територіальної оборони та цивільного захисту;

у районах середньої готовності указ дозволяє урядам примусово «тимчасово переселяти» цивільних осіб.

Указ також містить розпливчасті формулювання для кожної категорії, уповноважуючи органи місцевого самоврядування «здійснювати заходи щодо забезпечення потреб Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і потреб населення».

«Ці кроки, що наближаються до впровадження повномасштабного воєнного стану, не дивують, але є невпорядкованими — компетентні сучасні військові повинні здійснювати економічну мобілізацію, захищати транспортні лінії та координувати територіальну оборону до або під час початкової мобілізації для війни. Однак вони потрібні, щоб контролювати як російське населення, так і українське цивільне населення в окупованих Росією частинах України», - додали в ISW.