Іспанія передає Україні генератори після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Міністерство оборони Іспанії відправляє в Україну електричні генератори у зв’язку з останніми ударами російських військ по енергетичній інфраструктурі нашої держави, які суттєво вплинули на постачання електрики для громадян. Про це повідомила пресслужба іспанського оборонного відомства.

Зокрема, йдеться про чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат, надані повітряно-космічними силами.

Як зазначається, обладнання вже передали логістичному оператору. Протягом трьох днів засоби будуть доставлені до логістичного хабу в Польщі, який займається прийомом і розподілом матеріальної допомоги для України.