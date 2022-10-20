Іспанія передає Україні генератори після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі

Протягом трьох днів обладнання доставлять у Польщу.

Іспанія передає Україні генератори після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі
© pixabay/efraimstochter

Міністерство оборони Іспанії відправляє в Україну електричні генератори у зв’язку з останніми ударами російських військ по енергетичній інфраструктурі нашої держави, які суттєво вплинули на постачання електрики для громадян. Про це повідомила пресслужба іспанського оборонного відомства.

Зокрема, йдеться про чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат, надані повітряно-космічними силами.

Як зазначається, обладнання вже передали логістичному оператору. Протягом трьох днів засоби будуть доставлені до логістичного хабу в Польщі, який займається прийомом і розподілом матеріальної допомоги для України.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У США створять робочу групу для невідкладної допомоги УкраїніУ США створять робочу групу для невідкладної допомоги Україні
У США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WPУ США дослідили уламки збитих в Україні іранських безпілотників – WP
Україна звернулася до НАТО та ЄС з проханням надати енергетичне обладнання після ударів РФ
Влаштовував жорсткі розправи у Чечні: в Україні ліквідували "відомого" кадирівця, відеоВлаштовував жорсткі розправи у Чечні: в Україні ліквідували "відомого" кадирівця, відео
Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"
Поразка Ізраїля в Україні: чужий для обох сторін і з розчарованим союзникомПоразка Ізраїля в Україні: чужий для обох сторін і з розчарованим союзником
Зеленський запропонував Греції відновлювати енергетичні об'єкти в Україні після обстрілівЗеленський запропонував Греції відновлювати енергетичні об'єкти в Україні після обстрілів
Євродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рікЄвродепутати пропонують збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік
WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війнуWP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну
Міноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудариМіноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудари
Последние новости
Подгружаем последние новости