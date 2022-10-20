США готові запровадити санкції проти Ірану за передачу Росії дронів-камікадзе

США попередили Іран про санкції за передачу РФ дронів-камікадзе. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США .

Зокрема, Сполучені Штати приєдналися до Британії та Франції в порушенні питання про передачу Іраном безпілотників Росії на засіданні Ради безпеки ООН , де члени Ради отримали експертні брифінги від Секретаріату ООН щодо повідомлень про передачу цієї небезпечної зброї.

«Ми висловили серйозну стурбованість щодо придбання Росією цих БПЛА в Ірану в порушення резолюції 2231 Ради безпеки ООН », - зазначається у заяві.

У липні Сполучені Штати попереджали, що Іран планує передати Росії дрони для використання у війні проти України.

« І тепер ми маємо численні докази того, що ці БПЛА використовуються для ударів по українському цивільному населенню та критичній цивільній інфраструктурі. Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання зброї Росії для використання проти України, ми прагнемо працювати з союзниками та партнерами, щоб запобігти передачі небезпечної зброї РФ », - заявили в США , додавши, що Вашингтон без вагань застосовуватиме санкції та інші відповідні інструменти щодо всіх, хто залучений до цих постачань зброї.

«Ми також продовжуватимемо нарощувати безпрецедентну безпекову допомогу Україні, включаючи засоби протиповітряної оборони, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї», - йдеться у заяві.