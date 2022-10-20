Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових

Підготовка бригади має завершитися до весни.

Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових
© Штаб ООС / Facebook

Німеччина має намір до весни провести навчання бригади українських військових із п'яти тисяч осіб в рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, заявив у четвер на виступі в Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.

Також, за словами Шольца, завдяки тому, що Німеччина передала низку військової техніки своїм країнам-партнерам, ті змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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