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2022-10-20
Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових
Підготовка бригади має завершитися до весни.
© Штаб ООС / Facebook
Німеччина має намір до весни провести навчання бригади українських військових із п'яти тисяч осіб в рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine,
Також, за словами Шольца, завдяки тому, що Німеччина передала низку військової техніки своїм країнам-партнерам, ті змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів.
Анастасія Дейна, ZN.ua