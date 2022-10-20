Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових

Німеччина має намір до весни провести навчання бригади українських військових із п'яти тисяч осіб в рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine, заявив у четвер на виступі в Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.

Також, за словами Шольца, завдяки тому, що Німеччина передала низку військової техніки своїм країнам-партнерам, ті змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів.