В США звинувачують п'ятьох росіян у відмиванні коштів та придбанні військових технологій для РФ

Прокуратура США в середу висунула звинувачення п’ятьом громадянам Росії та двом трейдерам венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela.

Всі вони контрабандою переправляли мільйони барелів нафти та відмивали десятки мільйонів доларів для російських олігархів та організацій, які потрапили під санкції. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства юстиції США .

Федеральна прокуратура в Брукліні заявила, що громадяни Росії Юрій Орєхов і Світлана Кузургашева (також відома як «Лана Нойман»), також закуповували військові технології у американських виробників і відправляли їх російським кінцевим споживачам, включаючи компанії, які потрапили під санкції.

«Ця злочинна мережа планувала придбати складні технології для прямої підтримки військово-промислового комплексу Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.

Орєхова заарештували в Німеччині у понеділок. Інший обвинувачений у цій справі росіянин, син губернатора Красноярького краю Артем Усс, був заарештований в Італії, наразі Сполучені Штати домагаються його екстрадиції, повідомила прокуратура.

У разі доведення вини підсудним загрожує до 30 років позбавлення волі.