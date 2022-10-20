Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотників
Представник Росії натякнув, що у відповідь на розслідування ООН його країна може заблокувати продовження зернової угоди, інформує
Росія погрожує «переглянути співпрацю» з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та Секретаріатом організації, якщо він відправить в Україну експертів для дослідження безпілотників які, за словами українських посадовців та західних держав, були виготовлені в Ірані та використовувалися Москвою у війні в Україні.
Виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою іранських безпілотників, заступник російського посла в ООН Дмітрій Полянскій закликав Гутерріша та його штаб «утриматися від участі в будь-якому нелегітимному розслідуванні».
«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», — сказав він журналістам.
Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.
У відправленому Гутеррішу в середу листі постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україні.
В свою чергу, офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що ООН, згідно з ї політикою, завжди готова вивчити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані державами-членами.
Полянський не надав більше коментарів щодо припинення співпраці, однак, коментуючи питання про продовження терміну дії так званої «зернової угоди», на чому наполягає ООН, Полянскій сказав, що не відчуває оптимізму щодо її продовження.
На запитання чи може Росія вийти з угоди у разі відправки в Україну експертів для огляду безпілотників, російський дипломат сказав, що «поки що не робить прямого зв'язку».
Рада безпеки провела засідання щодо використання Росією безпілотників в Україні на прохання Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, які стверджують, що безпілотники, які Москва використовує у війні з Україною, виготовлені в Ірані і передані Росії в порушення «ядерної» резолюції 2015 року.
Цього тижня Україна запросила експертів ООН для перевірки збитих безпілотників. Двічі на рік Гутерріш звітує перед Радою безпеки — традиційно у червні та грудні — про виконання резолюції 2015 року. Інформація щодо використання Росією безпілотників в Україні, швидше за все, також буде включена до грудневого звіту генсека.