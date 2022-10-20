Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН через дослідження іранських безпілотників

Росія погрожує «переглянути співпрацю» з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та Секретаріатом організації, якщо він відправить в Україну експертів для дослідження безпілотників які, за словами українських посадовців та західних держав, були виготовлені в Ірані та використовувалися Москвою у війні в Україні.

Виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою іранських безпілотників, заступник російського посла в ООН Дмітрій Полянскій закликав Гутерріша та його штаб «утриматися від участі в будь-якому нелегітимному розслідуванні».

«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», — сказав він журналістам.

Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.

У відправленому Гутеррішу в середу листі постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов'язаних з війною в Україні.

В свою чергу, офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик заявив, що ООН , згідно з ї політикою, завжди готова вивчити будь-яку інформацію та проаналізувати будь-які дані, надані державами-членами.

Полянський не надав більше коментарів щодо припинення співпраці, однак, коментуючи питання про продовження терміну дії так званої «зернової угоди», на чому наполягає ООН , Полянскій сказав, що не відчуває оптимізму щодо її продовження.

На запитання чи може Росія вийти з угоди у разі відправки в Україну експертів для огляду безпілотників, російський дипломат сказав, що «поки що не робить прямого зв'язку».

Рада безпеки провела засідання щодо використання Росією безпілотників в Україні на прохання Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії, які стверджують, що безпілотники, які Москва використовує у війні з Україною, виготовлені в Ірані і передані Росії в порушення «ядерної» резолюції 2015 року.