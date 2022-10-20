Сі Цзіньпін прокачував армію для перемог у «локальних війнах», але Україна руйнує його надії – BBC

Війна в Україні показала: навіть після потужної модернізації в армії все одно лишаються слабкі точки, якими менший і слабший може ефективно скористатися, інформує ZN.ua.

Лідеру Китаю Сі Цзіньпіну знадобилося лише кілька років, щоб виконати свою обіцянку трансформувати Народно-визвольну армію. У 2015 році, через три роки після того, як він очолив Комуністичну партію Китаю, Сі розпочав широкомасштабний проєкт перетворення НОАК на «бойову силу світового класу», яка була б рівною американській армії.

Зараз Китай може похвалитися найбільшим у світі військово-морським флотом з одними з найновіших і найпотужніших військових кораблів на плаву і найпотужнішими в Азії ракетними силами. Незабаром очікується створення військово-повітряних сил із винищувачами-невидимками та бомбардувальником-невидимкою.

Але, як показує невдале вторгнення Росії в Україну, навіть у найбільших, найгрізніших, здавалося б, військових є ахіллесові п’яти, якими можуть скористатися менші, розумніші сили. Про це у статті для CNN пише експерт Бред Лендон.

Тайванські амбіції Сі

Сі пообіцяв поставити Тайвань під контроль Пекіна – силою, якщо це необхідно. Він повторив це на партійному з’їзді 16 жовтня, виступивши з промовою, яка, на думку деяких аналітиків, передала «нову актуальність» цього питання.

«Колеса історії котяться до возз’єднання Китаю та омолодження китайської нації. Має бути реалізовано повне возз’єднання нашої країни», – сказав Сі Конгресу під гучні оплески.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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