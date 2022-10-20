Зеленський запропонував Греції відновлювати енергетичні об'єкти в Україні після обстрілів

Зеленський провів переговори з главою МЗС Греції Дендіасом, інформує ZN.ua.

Зеленський запропонував Греції відновлювати енергетичні об'єкти в Україні після обстрілів
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Грецької Республіки Нікосом Дендіасом. У ході зустрічі президент подякував Греції за постачання бойових машин піхоти та за підтримку ініціативи України щодо включення історичного центру Одеси до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, повідомляє прес-служба Офісу Зеленського.

Зеленський подякував за позицію Греції при ухваленні рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент поінформував Дендіаса про наслідки ракетного обстрілу інфраструктурних та енергетичних об'єктів в Україні та закликав Грецію активно приєднатися до відновлення України, насамперед об'єктів енергетичної сфери.

Зеленський та Дендіас окремо обговорили перспективи активізації міждержавної взаємодії на найвищому рівні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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