У Москві операційні розгортатимуть у бомбосховищах при лікарнях - ЗМІ

У місті ведуть активну підготовку бомбосховищ.

У Москві операційні розгортатимуть у бомбосховищах при лікарнях - ЗМІ
© pixabay/parentingupstream

Московські лікарні готуються обладнати операційні у бомбосховищах. Департамент охорони здоров'я Москви видав розпорядження. Про це повідомляє "Sota" з посиланням на інформоване джерело в медсфері.

Так, у лікарні №52 бомбосховищ не виявилося, у зв'язку з чим операційну довелося створювати у підвалі будівлі.

Раніше видання повідомляло про те, що у Москві під бомбосховища почали облаштовувати місця для паркування. Рішення було ухвалено на нараді 11 жовтня у мерії Москви під керівництвом заступника мера Петра Бірюкова. Як зазначає видання, підготовка укриттів на випадок обстрілів розпочалася ще навесні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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