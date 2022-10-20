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2022-10-20
У Москві операційні розгортатимуть у бомбосховищах при лікарнях - ЗМІ
У місті ведуть активну підготовку бомбосховищ.
© pixabay/parentingupstream
Московські лікарні готуються обладнати операційні у бомбосховищах. Департамент охорони здоров'я Москви видав розпорядження. Про це повідомляє "
Так, у лікарні №52 бомбосховищ не виявилося, у зв'язку з чим операційну довелося створювати у підвалі будівлі.
Раніше видання повідомляло про те, що у Москві під бомбосховища почали облаштовувати місця для паркування. Рішення було ухвалено на нараді 11 жовтня у мерії Москви під керівництвом заступника мера Петра Бірюкова. Як зазначає видання, підготовка укриттів на випадок обстрілів розпочалася ще навесні.
Оксана Лебедина, ZN.ua