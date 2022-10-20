У Москві операційні розгортатимуть у бомбосховищах при лікарнях - ЗМІ

Московські лікарні готуються обладнати операційні у бомбосховищах. Департамент охорони здоров'я Москви видав розпорядження. Про це повідомляє " Sota " з посиланням на інформоване джерело в медсфері.

Так, у лікарні №52 бомбосховищ не виявилося, у зв'язку з чим операційну довелося створювати у підвалі будівлі.

Раніше видання повідомляло про те, що у Москві під бомбосховища почали облаштовувати місця для паркування. Рішення було ухвалено на нараді 11 жовтня у мерії Москви під керівництвом заступника мера Петра Бірюкова. Як зазначає видання, підготовка укриттів на випадок обстрілів розпочалася ще навесні.