WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну
Путін робить помилку за помилкою, зазнаючи все нових невдач, але, нажаль, не схоже, щоб він був готовий відступити, інформує
Військові історики будуть століттями вивчати війну, яку Владімір Путін розв’язав проти України. Але в якості майстер класу, як не потрібно воювати. Його нова тактика, яка заключається в бомбардуванні українських міст, - це ще один відчайдушний і ганебний гамбіт, який, швидше за все, вилізе боком.
Війна почалася 24 лютого з безладного наступу на Київ, який закінчився 60-кілометровим затором з російської військової техніки. Російська армія показала, що не здатна синхронізувати свої дії чи проводити швидкі повітряні і сухопутні операції. Вона навіть не змогла встановити домінування в небі. А це sine qua non військової ефективності з 1939 року, - пише в статті для
Українці ж, з іншого боку, довели, що вони майстри тактики «бий і тікай», ефективно використовуючи надані Заходом ПЗРК, такі як Javelin і Stinger. В середині квітня Путін залишив свій горезвісний наступ на Київ і відправив війська на схід. Якийсь час справи у росіян йшли добре. Вони змогли використати свою перевагу в артилерії, щоб поволі витіснити українців з Луганської області на початку липня. Але потім армія України почала отримувати від США РСЗВ HIMARS. І все знову змінилося. Українці змогли зупинити невпинний дощ з російських снарядів, знищуючи склади боєприпасів і командні пункти. Росія так і не змогла пристосуватися. Немає жодних ознак того, що їй вдалося знищити хоча б один HIMARS.