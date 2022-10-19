WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну

Військові історики будуть століттями вивчати війну, яку Владімір Путін розв’язав проти України. Але в якості майстер класу, як не потрібно воювати. Його нова тактика, яка заключається в бомбардуванні українських міст, - це ще один відчайдушний і ганебний гамбіт, який, швидше за все, вилізе боком.

Війна почалася 24 лютого з безладного наступу на Київ, який закінчився 60-кілометровим затором з російської військової техніки. Російська армія показала, що не здатна синхронізувати свої дії чи проводити швидкі повітряні і сухопутні операції. Вона навіть не змогла встановити домінування в небі. А це sine qua non військової ефективності з 1939 року, - пише в статті для Washington Post науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут.