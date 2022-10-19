WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну

Путін робить помилку за помилкою, зазнаючи все нових невдач, але, нажаль, не схоже, щоб він був готовий відступити, інформує ZN.ua.

WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну
© Минобороны РоSSии/t.me

Військові історики будуть століттями вивчати війну, яку Владімір Путін розв’язав проти України. Але в якості майстер класу, як не потрібно воювати. Його нова тактика, яка заключається в бомбардуванні українських міст, - це ще один відчайдушний і ганебний гамбіт, який, швидше за все, вилізе боком.

Війна почалася 24 лютого з безладного наступу на Київ, який закінчився 60-кілометровим затором з російської військової техніки. Російська армія показала, що не здатна синхронізувати свої дії чи проводити швидкі повітряні і сухопутні операції. Вона навіть не змогла встановити домінування в небі. А це sine qua non військової ефективності з 1939 року, - пише в статті для Washington Post науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Українці ж, з іншого боку, довели, що вони майстри тактики «бий і тікай», ефективно використовуючи надані Заходом ПЗРК, такі як Javelin і Stinger. В середині квітня Путін залишив свій горезвісний наступ на Київ і відправив війська на схід. Якийсь час справи у росіян йшли добре. Вони змогли використати свою перевагу в артилерії, щоб поволі витіснити українців з Луганської області на початку липня. Але потім армія України почала отримувати від США РСЗВ HIMARS. І все знову змінилося. Українці змогли зупинити невпинний дощ з російських снарядів, знищуючи склади боєприпасів і командні пункти. Росія так і не змогла пристосуватися. Немає жодних ознак того, що їй вдалося знищити хоча б один HIMARS.


Лесь Димань, ZN.ua





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