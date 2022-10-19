В МЗС України вважають, що оголошений Путіним «воєнний стан» є нікчемним

У дипломатичному відомстві назвали цей крок новим етапом терору на тимчасово окупованих територіях, інформує ZN.ua.

В МЗС України вважають, що оголошений Путіним «воєнний стан» є нікчемним

Оголошення так званого «воєнного стану» з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ України.

У дипломатичному відомстві назвали цей крок новим етапом терору на тимчасово окупованих територіях України. У такий спосіб окупанти планують легалізувати мародерство, примусові депортації та мобілізацію

Водночас, у міністерстві заявили, що указ Путіна не має жодних правових наслідків для громадян, а також для міжнародної спільноти: Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей.

«Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з анексії українських територій», — наголосили в МЗС.

В міністерстві також закликали міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини під виглядом так званого «воєнного стану».

Крім того, МЗС звертається із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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