Ще один злочин проти України: Данілов назвав мету воєнного стану Путіна

Секретар РНБО наголошує, що цей злочин не має залишитися безкарним, інформує ZN.ua.

Ще один злочин проти України: Данілов назвав мету воєнного стану Путіна
© Офіс президента

Після оголошення президентом РФ Владіміром Путіним воєнного стану на тимчасово окупованих територіях, він має намір скоїти ще один злочин, який однозначно має осудити світова спільнота. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у Twitter.

"Воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України – це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої території. Злочин, який має бути засуджений ООН і який вже був вчинений Росією в Криму й залишився не покараний", - сказав Данілов


Михайло Яровенко, ZN.ua





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