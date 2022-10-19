Військовий стан на окупованих територіях: в ОП відреагували на нову заяву путіна

В Офісі президента відреагували на нові заяви путіна та запровадження військового стану на тимчасово захоплених територіях.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що так званий військовий стан, оголошений росією на анексованих територіях України, не має жодної сили та значення. За його словами, підписані диктатором путіним укази з цього приводу – не що інше, як папірці. Про це він написав у себе у Twitter .

Подоляк звернув увагу українців, що нічого нового від терористичної держави не варто очікувати.

"Подібне запровадження "військового режиму" слід розглядати лише як псевдолегалізацію розграбування майна українців черговим "перегрупуванням", – наголосив представник Офісу.

Він зазначив, що ніякі "нововведення" Кремля на тимчасово окупованих територіях не змінять стратегії та цілі Збройних сил України. Наші війська продовжать звільняти всі захоплені ворогом території.