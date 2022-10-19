Військовий стан на окупованих територіях: в ОП відреагували на нову заяву путіна

Подоляк, Зеленський, Резніков, Єрмак

В Офісі президента відреагували на нові заяви путіна та запровадження військового стану на тимчасово захоплених територіях.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що так званий військовий стан, оголошений росією на анексованих територіях України, не має жодної сили та значення. За його словами, підписані диктатором путіним укази з цього приводу – не що інше, як папірці. Про це він написав у себе у Twitter.

Подоляк звернув увагу українців, що нічого нового від терористичної держави не варто очікувати.

"Подібне запровадження "військового режиму" слід розглядати лише як псевдолегалізацію розграбування майна українців черговим "перегрупуванням", – наголосив представник Офісу.

Він зазначив, що ніякі "нововведення" Кремля на тимчасово окупованих територіях не змінять стратегії та цілі Збройних сил України. Наші війська продовжать звільняти всі захоплені ворогом території.

Зазначимо, що запровадження військового стану на окупованих територіях також прокоментував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов. У своєму Twitter він назвав військовий стан в анексованих регіонах України підготовкою до "масової депортації" українців до депресивних районів болотної країни. Ціль – зміна етнічного складу окупованої території.


Галина Струс, politeka.net





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