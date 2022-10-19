Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський зібрав стратегічну нараду щодо безпеки на енергетичних об’єктах нашої держави, під час якої доручив відповідним органам оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури українських населених пунктів. Про це повідомляється на офіційному сайті голови держави.

До наради долучилися прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Міненерго Герман Галущенко, очільник МВС Денис Монастирський, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, а також представники ДСНС, керівники енергопідприємств, органів виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Під час зустрічі було обговорено ліквідацію наслідків у разі виведення з ладу нашої енергетичної системи. Учасники також розглянули актуальні питання безпеки на критичних об’єктах і необхідні кроки для проходження цього опалювального сезону за постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури.