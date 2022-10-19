Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури

Президент провів стратегічну нараду щодо безпеки енергопостачання в Україні, інформує ZN.ua.

Зеленський доручив створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зібрав стратегічну нараду щодо безпеки на енергетичних об’єктах нашої держави, під час якої доручив відповідним органам оперативно створити мобільні пункти живлення для критичної інфраструктури українських населених пунктів. Про це повідомляється на офіційному сайті голови держави.

До наради долучилися прем'єр-міністр Денис Шмигаль, голова Міненерго Герман Галущенко, очільник МВС Денис Монастирський, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, а також представники ДСНС, керівники енергопідприємств, органів виконавчої влади й місцевого самоврядування.

Під час зустрічі було обговорено ліквідацію наслідків у разі виведення з ладу нашої енергетичної системи. Учасники також розглянули актуальні питання безпеки на критичних об’єктах і необхідні кроки для проходження цього опалювального сезону за постійних російських обстрілів енергетичної інфраструктури.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський звільнив посла України в КазахстаніЗеленський звільнив посла України в Казахстані
Звернення Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства – ЗеленськийЗвернення Росії по допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства – Зеленський
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
Всеукраїнський проект «Мобільні Лікарі»: волонтери будуть надавати медичну допомогу на деокупованих територіяхВсеукраїнський проект «Мобільні Лікарі»: волонтери будуть надавати медичну допомогу на деокупованих територіях
Росія намагається терором прикрити свої військові поразки – ЗеленськийРосія намагається терором прикрити свої військові поразки – Зеленський
Внаслідок обстрілів ЗАЕС перейшла на живлення через резервну системуВнаслідок обстрілів ЗАЕС перейшла на живлення через резервну систему
Три країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської владиТри країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської влади
Україна повертає продовольчу стабільність світу і посилює свою репутацію – ЗеленськийУкраїна повертає продовольчу стабільність світу і посилює свою репутацію – Зеленський
Окупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – ЗеленськийОкупанти кинули проти ЗСУ на Бахмутський напрямок дві тисячі зеків – Зеленський
Зеленський розповів, коли настане мирЗеленський розповів, коли настане мир
Последние новости
Подгружаем последние новости