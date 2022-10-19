Україна виходить ще з однієї угоди СНД

Верховна Рада ухвалила проєкт Закону про вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації (реєстр. №?0148). Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Відповідне рішення підтримали 302 народні депутати.

«Законопроєктом передбачено вихід України з Конвенції про транснаціональні корпорації з метою приведення договірно-правової бази України у відповідність до сучасних реалій відносин з державами — учасницями СНД та з урахуванням актуальної євроінтеграційної політики України», — зазначив Мельничук.

Конвенція про транснаціональні корпорації була розроблена з метою розвитку виробничої кооперації між підприємствами держав — учасниць СНД та полягала на період початку економічних ринкових відносин.

Наразі вона не відповідає сучасному стану торговельно-економічних відносин між державами, а також актуальній євроінтеграційній політиці України. Тому проектом закону було запропоновано вийти із Конвенції.

Нагадаємо

У липні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з Угоди про співпрацю та взаємодопомогу у митних справах, укладену в рамках СНД.