Росіяни можуть бити по Херсону — Кім

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські військові на херсонському напрямку готуються до боїв - вони вкопують техніку. Та поруч з цим окупанти готуються й до обстрілів міста. Про це Кім пише на своїй сторінці на Telegram-каналі.

"Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль", - ділиться Кім своїми спостереженнями.

Він також зазначає, що росіяни масово вдаються до використання ІПСО, тож українцям не варто вірити в їх нісенітниці та ворожу пропаганду.

"Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам", - додав Кім.