Міністр оборони Британії терміново вирушив у США говорити про Україну: що відбувається?

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес поспіхом вирушив у Вашингтон. У вівторок він планував виступити перед парламентарями у Лондоні, щоб обговорити з ними співпрацю зі США і НАТО. Але ці плани були несподівано скасовані.

Натомість Воллес вирушив у США , щоб поговорити зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном і чиновниками в Білому домі про «спільні занепокоєння у сфері безпеки», до яких належить і російська війна проти України, - пише Sky News .

Чутливість і терміновість поїздки британського міністра підкреслює те, що у американській столиці його не зустріла почесна варта, згідно з протоколом. А молодший міністр з питань оборони і ветеранів Великої Британії Джеймс Хіппі сказав: «Мій керівник, Бен Воллес сьогодні зранку у Вашингтоні веде такі розмови, що… важко повірити в той факт, що настали такі часи, коли подібні переговори необхідні».

Чому так терміново?

Несподіваний візит Воллеса в США відбувся на тлі занепокоєнь, що Владімір Путін може ще більше посилити свої атаки проти України або й взагалі застосувати ядерну зброю на тлі успіхів контрнаступу української армії. У Міноборони Великої Британії відмовилися розкривати будь-які деталі щодо поїздки Воллеса.

«Міністр оборони у Вашингтоні, щоб обговорити спільні занепокоєння у сфері безпеки включно з Україною. Він відвідає свого колегу в Пентагоні і високопоставлених осіб у Білому домі», - пояснили в британському міністерстві журналістам Sky News.