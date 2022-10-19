Атака дронів-камікадзе на Чернігів: фото наслідків та дані про постраждалих
19 жовтня у Чернігові від ударів дронами-камікадзе під час повітряної тривоги постраждали троє людей.
Про це повідомляють тамтешні медіа із посиланням на владу, інформує
Як зазначив керівник Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги, троє травмованих - внаслідок вибуху на території одного з підприємств. Двоє з них - у важкому стані.
За словами начальника ОВА В’ячеслава Чауса, усі травмовані громадяни - цивільні.
"За попередніми даними - не "шахід". Відповідні служби встановлюють обставини, що саме вразило. Тут літав БПЛА - однозначно літав. Працювало наше ППО, працювали й безпілотники, оснащені, на ураження. Зараз встановлюємо, що відбулось", - зауважив він.
За даними поліції, вибух стався в одному з мікрорайонів міста. Попередньо вважають, що вибух спричинив безпілотник.
Наразі вибухотехніки обласної поліції вилучають уламки літального апарату та працює пересувна криміналістична лабораторія.
Також поліція закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги т прямувати у найближчі укриття.
Згодом ЗМІ повідомили, що спрацювало ППО по російських ракетах.