Жителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупанти

Підірвати греблю Каховської ГЕС та затопити частину Херсонщини може бути єдиним шансом росіян втримати захоплений регіон на фоні успішного контрнаступу ЗСУ. При цьому окупанти «превентивно» звинуватили у аварії українських військових, інформує ZN.ua.

Жителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупанти
Фото: Юрій Соболевський / Facebook

Херсонська міська військова адміністрація закликає жителів правого берега Херсонщини не «евакуюватися» на лівий берег і далі - в РФ, як того хочуть окупанти, передає слова очільниці МВА Галини Лугової Центр журналістських розслідувань.

Про підготовку до «евакуації» окупанти оголосили 18 жовтня, причиною назвали ймовірність того, що «ЗСУ можуть підірвати греблю Каховської ГЕС та затопити правобережну територію, а також стріляти по містах».

Зважаючи на успішне просування ЗСУ на Херсонщині, більш імовірним варіантом є те, що саме окупанти збираються підірвати греблю, щоб зупинити українських військових.

19 жовтня росіяни закрили в’їзд на правобережну частину Херсонської області та примусово переміщують мешканців на правий берег Дніпра, а також переміщують туди свої «органи влади».

SMS від окупаційної влади із закликом до негайного виїзду викликали панічні настрої серед жителів Херсона. Паніку також розганяють пропагандистські відеосюжети про «переселення» людей, в яких переселенцям обіцяють виїзд до окупованого Криму чи на територію РФ.

«Ми знаємо, яка ситуація була у Луганську, Донецьку, як вони це робили, не виключено, що вони таким чином хочуть витіснити наше населення, й невідомо, кого завезти на ці місця, у квартири, домівки, й взагалі що вони хочуть з ними робити. Абсурдна ситуація в тому, що якийсь там російський міністр каже, що людям будуть надавати житло. Вибачте, їм самим ніде жити, нікуди у вбиральню сходити, бо вбиральні нема! А саме переселенцям з Херсонщини буде житло. Ганебна ситуація. Закликаю всіх людей, залишатися у місті і не вірити у ці всі ці заяви, які не мають юридичного підґрунтя, якісь хворі уяви у голові у Володимира Сальдо», – сказала Лугова.

Водночас вона закликала херсонців, які залишаються в окупованому місті, все ж таки мати запаси їжі та води, а також подбати про укриття.

«Ми звикли, що окупанти все перекручують, створюють картинку, малюють негатив, а потім перекидують відповідальність на Збройні сили України, на українську владу», – зазначила Лугова у відповідь на заяви росіян про те, що ЗСУ нібито готуються завдати удару по Херсону.

За її словами, окупаційна влада заради пропагандистської «картинки» значно перебільшує кількість херсонців, які погоджуються на таку «евакуацію». Не бажають «переселятися» й мешканці сусідньої з Херсоном Дар‘івської громади. Мешканці Токарівки, Дар‘івки, Микільського Херсонського району теж отримали повідомлення про термінову евакуацію з Херсонської області до Росії.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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