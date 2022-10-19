Близько 50 співробітників ЗАЕС перебувають у російському полоні — «Енергоатом»

Окупанти періодично викрадають працівників станції.

Близько 50 співробітників ЗАЕС перебувають у російському полоні — «Енергоатом»
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Близько 50 співробітників Запорізької АЕС перебувають у російському полоні. Про це заявив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю AFP, повідомляє Barron’s.

Більше 150 осіб з персоналу станції потрапили в полон з початку російського вторгнення в кінці лютого, сказав Котін, додавши, що «деякі з них пізніше були звільнені, але є ті, чия доля досі невідома».

«Близько 50 осіб все ще перебувають у полоні, вони є працівниками станції. Вони (окупанти – ред.) періодично викрадають працівників станції», - заявив Котін.

Також він нагадав про те, що генеральний директор станції Ігор Мурашов перебував у полоні кілька днів, перш ніж був звільнений на початку цього місяця.

«Його три дні тримали в підвалі. Хіба це не тортури, якщо він добу сидів на стільці з мішком на голові?», - сказав Котін про Мурашова, високо оцінивши роль глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в його звільненні.

Також «Енергоатом» звинуватив Росію в затриманні ще двох високопоставлених співробітників Запорізької АЕС, начальника відділу інформаційних технологій Олега Костюкова і помічника генерального директора станції Олега Ошеку. Компанія заявил, що працівники були викрадені і вивезені в невідомому напрямку.

Минулого тижня «Енергоатом» заявив, що Росія затримала і жорстоко поводилася із заступником генерального директора станції із персоналу Валерієм Мартинюком. Пізніше МАГАТЕ оголосило, що Мартинюк був звільнений з полону.

Котін повідомив AFP, що Мартинюка утримували в полоні протягом чотирьох або п'яти днів і змусили підписати заяву про те, що він згоден з російською політикою на станції.

За словами Котіна, серед 150 осіб, які потрапляли в полон окупантів, є загиблі, а також ті, «які були піддані тортурам».

Котін також повідомив, що компанія має намір опублікувати найближчими днями список всіх затриманих.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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