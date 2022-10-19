З початку повномасштабної війни росіяни вбили 428 українських дітей – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили, скільки за встановленими даними від рук агресора постраждало маленьких українців, інформує ZN.ua.

З початку повномасштабної війни росіяни вбили 428 українських дітей – ОГП
© ДСНС / Facebook

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за підтвердженими даними постраждали щонайменше 1 243 дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – повідомили в ОГП.

За даними правоохоронців найбільше дітей від дій росіян постраждало у:

  • Донецькій області – 415;
  • Харківській області – 258;
  • Київській області – 116;
  • Миколаївській області – 77;
  • Запорізькій області – 69;
  • Чернігівській області – 68;
  • Луганській області – 64;
  • Херсонській області – 57;
  • Дніпропетровській області – 31.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Сили територіальної оборони стали одним із феноменів цією війни – експертиСили територіальної оборони стали одним із феноменів цією війни – експерти
Росіяни можуть бити по Херсону — КімРосіяни можуть бити по Херсону — Кім
РФ зараз у складній ситуації і Путін вже не може змінити динаміку війни – генерал Збройних Сил США Девід ПетреусРФ зараз у складній ситуації і Путін вже не може змінити динаміку війни – генерал Збройних Сил США Девід Петреус
Башкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФБашкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФ
Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для РосіїBloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії
ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятуватиЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати
За 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — ЗеленськийЗа 8 днів Росія зруйнувала 30% українських електростанцій — Зеленський
"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни"Для початку – вийдемо на кордони 1991 року": Буданов заінтригував заявою про завершення війни
На Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – ГенштабНа Херсонщині росіяни зводять фортифікаційні споруди з награбованого в цивільних – Генштаб
У Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фотоУ Лимані ексгумували тіла вбитих дітей - наймолодшій був лише рік: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости