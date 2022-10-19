З початку повномасштабної війни росіяни вбили 428 українських дітей – ОГП

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за підтвердженими даними постраждали щонайменше 1 243 дитини. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – повідомили в ОГП.

За даними правоохоронців найбільше дітей від дій росіян постраждало у:

Донецькій області – 415;

Харківській області – 258;

Київській області – 116;

Миколаївській області – 77;

Запорізькій області – 69;

Чернігівській області – 68;

Луганській області – 64;

Херсонській області – 57;

Дніпропетровській області – 31.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.