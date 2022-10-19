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2022-10-19
З початку повномасштабної війни росіяни вбили 428 українських дітей – ОГП
В Офісі генпрокурора повідомили, скільки за встановленими даними від рук агресора постраждало маленьких українців, інформує
© ДСНС / Facebook
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну за підтвердженими даними постраждали щонайменше 1 243 дитини. Про це
«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 428 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – повідомили в ОГП.
За даними правоохоронців найбільше дітей від дій росіян постраждало у:
- Донецькій області – 415;
- Харківській області – 258;
- Київській області – 116;
- Миколаївській області – 77;
- Запорізькій області – 69;
- Чернігівській області – 68;
- Луганській області – 64;
- Херсонській області – 57;
- Дніпропетровській області – 31.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – додали в Офісі генпрокурора.
Юлія Москаленко, ZN.ua