Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше, ніж планувалося — голова Єврокомісії

Країнам ЄС вдалося значно знизити залежність від російського газу швидше, ніж планувалося. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Коли в березні ми запропонували план відмови від імпорту вуглеводнів з Росії, ми дуже сильно залежали від російського газу. Тоді ми вважали, що знадобиться кілька років для того, щоб замістити газ із Росії. Але факт такий: нам знадобилося лише вісім місяців для того, щоб замістити дві третіх (від загального обсягу постачання газу з Росії, — ред.)», — сказала фон дер Ляєн в середу, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

За її словами, ЄС вдалося здійснили масштабний перехід на інших закордонних постачальників газу, але це далося великою ціною.

«Для того, щоб зберегти конкурентоспроможність, ми маємо вкладати кошти в розвиток власних джерел енергії, особливо відновлюваної», — додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, Єврокомісія підготувала перелік заходів у відповідь на енергетичну кризу, проте вирішила не включати до нього озвучену раніше пропозицію запровадити обмеження максимальних цін на газ.