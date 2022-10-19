"Те, що потрапляє в пресу - це дрібниці з того, що ми знаємо": поділ влади в Кремлі почався

Володимир Путін, Путін

За спиною російського лідера володимира Путіна почалася боротьба за владу.

Про це повідомив спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, часи правління Путіна закінчуються і в коридорах Кремля це розуміють. Експерт також упевнений, що політична смерть російського лідера неминуча.

російська техніка, війна, поле бою

"За спиною у Путіна фактично починають ділити владу. Ті, хто знають, що Путін не вічний, починають замислюватися про власне майбутнє. Дані надходять і від цих людей, що не могло б статися 2-3 роки тому. Ми отримує досить хороші дані, тому те, що часом потрапляє в пресу, – це так, дрібниці порівняно з тим, що ми знаємо. Але навіть те, що потрапить до ЗМІ, надходить від надійних джерел, про які ми знаємо", – сказав Дебатто.

Есперт впевнений, що в Україні на Путіна чекає поразка, а ніхто з російських лідерів такого пережити не зміг. Однак існує небезпека, що до влади в Росії прийде людина, яка буде ще гіршою за Путіна.

Кремль, Москва, Червона площа

«Якщо буде хтось ще гіршим, ніж Путін – це проблема не лише для Росії, а й для Заходу. Якщо буде хтось такий самий, як і Путін, у Росії розпочнеться парад суверенітетів, на яких утиски, що витісняються століттями, меншості повстануть», - пророкував Дебатто, додавши, що відчувши слабкість Кремля після програшу у війні вони повстануть.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Жителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупантиЖителів Херсонщини закликають не «евакуюватися» до РФ, як того хочуть окупанти
США отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставціСША отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставці
Розстріл на полігоні в Білгороді обростає новими подробицями: "Почалося все з того…"Розстріл на полігоні в Білгороді обростає новими подробицями: "Почалося все з того…"
У Мелітополі мобілізували до кремлівської армії три тисячі місцевих чоловіківУ Мелітополі мобілізували до кремлівської армії три тисячі місцевих чоловіків
Три країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської владиТри країни закликають ЄС допомогти Україні створити Спецтрибунал для російської влади
Україні необхідно змінити структуру влади — конституціоналіст СШАУкраїні необхідно змінити структуру влади — конституціоналіст США
Прокремлівським ЗМІ вже роздали "методички" для коментарів по Кримському мосту: головні тезиПрокремлівським ЗМІ вже роздали "методички" для коментарів по Кримському мосту: головні тези
У Японії відреагували на рішення української влади щодо Курил: "Маємо сприяти покаранню агресора"У Японії відреагували на рішення української влади щодо Курил: "Маємо сприяти покаранню агресора"
Путін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – ХараріПутін боїться, що якщо українці збудують своє майбутнє росіяни захочуть того ж – Харарі
У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»У Кремлі «звинуватили» Зеленського у «розпалюванні світової війни»
Последние новости
Подгружаем последние новости