"Те, що потрапляє в пресу - це дрібниці з того, що ми знаємо": поділ влади в Кремлі почався

За спиною російського лідера володимира Путіна почалася боротьба за владу.

Про це повідомив спеціальний агент військової розвідки США у відставці Девід Дебатто в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, часи правління Путіна закінчуються і в коридорах Кремля це розуміють. Експерт також упевнений, що політична смерть російського лідера неминуча.

"За спиною у Путіна фактично починають ділити владу. Ті, хто знають, що Путін не вічний, починають замислюватися про власне майбутнє. Дані надходять і від цих людей, що не могло б статися 2-3 роки тому. Ми отримує досить хороші дані, тому те, що часом потрапляє в пресу, – це так, дрібниці порівняно з тим, що ми знаємо. Але навіть те, що потрапить до ЗМІ, надходить від надійних джерел, про які ми знаємо", – сказав Дебатто.

Есперт впевнений, що в Україні на Путіна чекає поразка, а ніхто з російських лідерів такого пережити не зміг. Однак існує небезпека, що до влади в Росії прийде людина, яка буде ще гіршою за Путіна.

«Якщо буде хтось ще гіршим, ніж Путін – це проблема не лише для Росії, а й для Заходу. Якщо буде хтось такий самий, як і Путін, у Росії розпочнеться парад суверенітетів, на яких утиски, що витісняються століттями, меншості повстануть», - пророкував Дебатто, додавши, що відчувши слабкість Кремля після програшу у війні вони повстануть.