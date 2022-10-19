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2022-10-19
Міністр оборони Ізраїлю виключає постачання зброї Україні
Ганц був дуже категоричним у своїх висловлюваннях
© U.S. Secretary of Defense/flickr
Ізраїль не постачав Україні зброю та збирається і надалі дотримуватись такої політики, а допомога Україні носить виключно медичний та гуманітарний характер, заявив глава Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі радіостанції
«Хочу чітко заявити, що ми не продаємо зброю Україні», - заявив він.
Ганц наголосив, що Ізраїль надавав Україні лише медичну та гуманітарну допомогу.
Під час ефіру міністр ще кілька разів наголосив, що Київ не отримував жодних озброєнь від Ізраїлю і прокоментував заяву ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шая, який вважає, що країні слід почати надавати Україні військову допомогу за прикладом США та інших країн НАТО.
Ірина Знась, ZN.ua