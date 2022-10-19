Міністр оборони Ізраїлю виключає постачання зброї Україні

Ізраїль не постачав Україні зброю та збирається і надалі дотримуватись такої політики, а допомога Україні носить виключно медичний та гуманітарний характер, заявив глава Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі радіостанції Kol Chai.

«Хочу чітко заявити, що ми не продаємо зброю Україні», - заявив він.

Ганц наголосив, що Ізраїль надавав Україні лише медичну та гуманітарну допомогу.