Міністр оборони Ізраїлю виключає постачання зброї Україні

Ганц був дуже категоричним у своїх висловлюваннях

Міністр оборони Ізраїлю виключає постачання зброї Україні
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Ізраїль не постачав Україні зброю та збирається і надалі дотримуватись такої політики, а допомога Україні носить виключно медичний та гуманітарний характер, заявив глава Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц в ефірі радіостанції Kol Chai.

«Хочу чітко заявити, що ми не продаємо зброю Україні», - заявив він.

Ганц наголосив, що Ізраїль надавав Україні лише медичну та гуманітарну допомогу.

Під час ефіру міністр ще кілька разів наголосив, що Київ не отримував жодних озброєнь від Ізраїлю і прокоментував заяву ізраїльського міністра у справах діаспори Нахмана Шая, який вважає, що країні слід почати надавати Україні військову допомогу за прикладом США та інших країн НАТО.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
WP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війнуWP: Росія в Україні демонструє, як не можна вести війну
Сили територіальної оборони стали одним із феноменів цією війни – експертиСили територіальної оборони стали одним із феноменів цією війни – експерти
Міноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудариМіноборони Ізраїлю заявило, що не передаватиме Україні зброю, але допоможе із системою сповіщення про авіаудари
Міністр оборони Британії терміново вирушив у США говорити про Україну: що відбувається?Міністр оборони Британії терміново вирушив у США говорити про Україну: що відбувається?
Компанія Lockheed Martin планує виробляти більше зброї. У планах нові HIMARS та винищувачі F-35Компанія Lockheed Martin планує виробляти більше зброї. У планах нові HIMARS та винищувачі F-35
ПВК Вагнера наступає на Бахмут, але глибоко в тилу будує лінію оборони — МедузаПВК Вагнера наступає на Бахмут, але глибоко в тилу будує лінію оборони — Медуза
ЄС готує нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії — PoliticoЄС готує нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії — Politico
Башкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФБашкирські партизани замість війни в Україні закликають чоловіків до боротьби за вихід зі складу РФ
В Україні подорожчає термінове оформлення паспортівВ Україні подорожчає термінове оформлення паспортів
У Німеччині розповіли, яку військову допомогу планують надати Україні до кінця рокуУ Німеччині розповіли, яку військову допомогу планують надати Україні до кінця року
Последние новости
Подгружаем последние новости