Новостей.COM ⇒
2022-10-19
У Орбана пояснюють громадянам, що санкції проти Росії — "бомбардування" Угорщини
На плакатах, які висять у містах, написані гасла "Мир потребує сили" та "Санкції Брюсселя руйнують нас", інформує
© Соцмережі
В Угорщині на вулицях зараз висять урядові постери, які пояснюють містянам, що санкції ЄС проти Росії - нібито "бомба", яка загрожує самим угорцям. Про це повідомляє
Ці постери повідомляють про майбутню "національну консультацію" щодо цих санкцій. Спершу вони з'явилися
А 18 жовтня плакати з'явилися і на вулицях різних міст Угорщини. Там написані гасла "Мир потребує сили" та "Санкції Брюсселя руйнують нас". На одному з постерів санкції зобразили у вигляді бомби.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua