У Орбана пояснюють громадянам, що санкції проти Росії — "бомбардування" Угорщини

На плакатах, які висять у містах, написані гасла "Мир потребує сили" та "Санкції Брюсселя руйнують нас", інформує ZN.ua.

У Орбана пояснюють громадянам, що санкції проти Росії —
© Соцмережі

В Угорщині на вулицях зараз висять урядові постери, які пояснюють містянам, що санкції ЄС проти Росії - нібито "бомба", яка загрожує самим угорцям. Про це повідомляє Telex.

Ці постери повідомляють про майбутню "національну консультацію" щодо цих санкцій. Спершу вони з'явилися на сторінці уряду в Facebook. Люди там, до речі, відреагували переважно сміхом.

А 18 жовтня плакати з'явилися і на вулицях різних міст Угорщини. Там написані гасла "Мир потребує сили" та "Санкції Брюсселя руйнують нас". На одному з постерів санкції зобразили у вигляді бомби.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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