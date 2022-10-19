Оголошення "часткової мобілізації" в Білорусі може призвести до соціального вибуху в країні – ГУР

Білоруські спецслужби приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів, інформує ZN.ua.

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© Міністерство оборони республіки Білорусь

У разі оголошення "часткової мобілізації" у Білорусі, ситуація буде ще складнішою, ніж в Росії та може призвести до соціального вибуху в країні , інформує пресслужба ГУР.

"При цьому, незаконний білоруський режим все більше усвідомлює усю небезпеку прийняття ним рішення стосовно відкритого приєднання до широкомасштабної збройної агресії рф проти України", - йдеться в повідомленні.

Білоруські спецслужби під виглядом мобілізаційних заходів приховано вивчають можливу реакцію суспільства та готовність долучитися до протестних заходів.

За інформацією української розвідки, самопроголошена влада Білорусі не впевнена у підтримці широкими верствами населення рішень щодо участі своєї країни у воєнних авантюрах РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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