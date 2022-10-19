Промисловість США нарощує виробництво HIMARS

Компанія Lockheed Martin планує збільшити виробництво своєї високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS — зброї, яка користується великим попитом в Україні та всій Європі. Про це пише POLITICO.

Lockheed Martin вже зараз готова збільшити виробництво HIMARS до 96 установок на рік у порівнянні з поточним рівнем у 60, повідомив інвесторам генеральний директор Джим Тайклет.

Крім того, про збільшення обсягів виробництва HIMARS оголосила компанія Taiclet. Перш, ніж отримати замовлення від Пентагону, півроку тому, компанія вже інвестувала 65 мільйонів доларів, щоб скоротити час виробництва HIMARS.

Lockheed Martin також розглядає можливість розширення свого підприємства в Камдені, штат Арканзас , оскільки попит на системи продовжує зростати.

Однак розбудова нових промислових потужностей не схожа на перемикання перемикача: ланцюгам постачання потрібен час, щоб розкрутитися для досягнення нових цілей, крім того потрібно найняти та навчити нових працівників, інформує ZN.ua .

Зокрема, Польща, дізнавшись, що 500 замовлених нею HIMARS будуть надходити роками, цього тижня вирішила придбати 300 реактивних систем залпового вогню Chunmoo виробництва південнокорейської Hanwha — їх компанія планує поставити вже наступного року.

«Ми вирішили розділити замовлення HIMARS на етапи. У нас будуть як HIMARS, так і Chunmoo», — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Інші країни також роблять великі ставки на HIMARS. У липні Естонія замовила шість систем на 500 мільйонів доларів.