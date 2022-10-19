Дуда: Заради безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений

Президент Польщі впевнений, що «Росію можна перемогти», інформує ZN.ua.

Дуда: Заради безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений
© Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що «заради безпеки Європи та світу російський імперіалізм має бути зупинений». В інтерв'ю RAI Дуда зазначив, що позиція його країни з самого початку полягала в підтримці України, повідомляє TVP.

«Часто кажуть, що поляки дуже емоційно реагують на війну та напад Росії на Україну. Ми знаємо, що означає російська атака, що означає російська окупація», - заявив Дуда.

«Ми знаємо, що росіян треба зупинити, що це відроджений російський імперіалізм. Ми підтримуємо українців, бо знаємо, що вони протистоять російському імперіалізму. Якщо українці піддадуться, ми можемо бути наступними. Ми це усвідомлюємо», – додав він.

«Ми знаємо, що для безпеки Європи, для безпеки світу російський імперіалізм має бути зупинений. Для мене це означає, насамперед, витіснення Росії з міжнародно визнаних кордонів України», - підкреслив президент Польщі.

На його думку, є лише одне справедливе рішення; Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, це основа для того, щоб закінчити війну.

«Ця війна повинна закінчитися двома способами; по-перше, російські війська мають вийти з українських територій, які окупували з 2014 року. Україна має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, а по-друге, воєнні злочинці мають бути покарані», - пояснив Дуда.

Він додав, що не має сумнівів, що Польща повинна допомагати українцям і Україні.

Дуда нагадав, що у 2008 році тодішній президент Польщі Лех Качинський заявив у Грузії, що російський імперіалізм відродився і його потрібно зупинити, тому що Росія може напасти на Україну, країни Балтії, а потім, можливо, на Польщу.

«Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть собі уявити, що російський військовий може прийти туди, зґвалтувати дружину, доньку і вистрілити людині у потилицю, але ми, поляки, пережили цю реальність. Не Захід, не НАТО, не Польща відновлює гонку озброєнь. Росія є агресором», – заявив Дуда.

Говорячи про напад Росії на Україну в лютому цього року, він зазначив, що Росію «жодним чином не спровокували».

«Наївний той, хто вірить російській пропаганді, яка розповідає про «нацистів в Україні»; це повна нісенітниця. Просто Росія хоче панувати, збільшувати свою територію, вона хоче використовувати фактично рабську працю інших народів, бути паразитом на організмі інших країн і народів. Ми на це не згодні», – сказав Дуда, висловивши переконання, що «Росію можна перемогти».

Він також заявив про необхідність відправлення в Україну зброї та техніки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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