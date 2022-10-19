NYT: Лідер республіканців підтвердив, що Україна не отримає "щедрі чеки" від США, якщо його партія переможе на виборах

Наступного місяця в США пройдуть середньострокові вибори. І якщо Республіканська партія на них переможе, взявши під контроль Палату представників, вона не буде «підписувати порожні чеки» для України. І президенту Джо Байдену буде важче отримати підтримку в Конгресі, щоб передати нову допомогу Києву, якому доводиться оборонятися від Росії.

Про це, як пише New York Times , сказав лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін МакКарті.

«Гадаю, люди будуть сидіти в рецесії і вони не збираються підписувати не заповнені чеки для України. Україна важлива, але водночас це не єдине завдання. Тому незаповнених чеків бути не може», - сказав республіканець.

Слова МакКарті відображають підйом ізоляціонізму в Республіканській партії, зокрема, в Палаті представників, де все більше консерваторів приймають позицію експрезидента Дональда Трампа під гаслом «Америка перш за все». Вони відкрито виступають проти виділення мільярдів доларів на військову і гуманітарну допомогу для України, яка обороняється від неспровокованої атаки Росії.