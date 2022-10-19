Іранські інструктори вчать росіян керувати Shahed – ISW

Упродовж останніх кількох тижнів РФ активно використовує дрони-камікадзе проти української критичної інфраструктури, для того, щоб створити психологічний тиск на громадян. Тоді як Ісламська республіка, яка офіційно заперечує постачання Росії БПЛА власного виробництва, напевно відправила до країни-агресора своїх інструкторів, аби навчити російських військових користуватися Shahed-136. Експерти Інституту вивчення війни ( ISW ) не виключають того, що іранці не обмежуються лише теоретичними заняттями.