ЄС готує нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії — Politico

Новий раунд обмежень вплине на іранських фізичних осіб і організації, інформує ZN.ua.

ЄС готує нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії — Politico

ЄС планує найближчими днями запровадити санкції проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб за продаж зброї Росії. Про це повідомили виданню POLITICO’s Brussels Playbook чиновники і дипломати ЄС.

Цей крок стався на тлі повідомлень про те, що РФ використовувала іранські безпілотники для ударів по цивільних об’єктах в Україні та незабаром може отримати іранські ракети. Згідно з даними американської розвідки, на які посилається видання New York Times, Тегеран також надсилав інструкторів до тимчасово окупованого Росією Криму.

За словами офіційних осіб і дипломатів, новий раунд санкцій вплине на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. Нові обмеження будуть доповненням до санкцій, вже узгоджених раніше, проти «поліції моралі» Ірану за жорстоке переслідування та вбивство іранців, які виходили на протести.

Дипломати з країн ЄС можуть домовитися про деталі нового пакету вже сьогодні, напередодні майбутнього саміту.

Ці санкції стануть ще однією серйозною поразкою для переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном. Учасники переговорів працювали над відновленням ядерної угоди 2015 року після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від неї в 2018 році.

«Щиро кажучи, ядерна угода більше не рахується. Ми звикли до думки, що це не просунеться вперед», - сказав один високопоставлений чиновник з Європи.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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