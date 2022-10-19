ЄС готує нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії — Politico
Новий раунд обмежень вплине на іранських фізичних осіб і організації, інформує
ЄС планує найближчими днями запровадити санкції проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб за продаж зброї Росії. Про це
Цей крок стався на тлі повідомлень про те, що РФ використовувала іранські безпілотники для ударів по цивільних об’єктах в Україні та незабаром може отримати іранські ракети. Згідно з даними американської розвідки, на які посилається видання New York Times, Тегеран також надсилав інструкторів до тимчасово окупованого Росією Криму.
За словами офіційних осіб і дипломатів, новий раунд санкцій вплине на п'ять іранських фізичних осіб і три організації. Нові обмеження будуть доповненням до санкцій, вже узгоджених раніше, проти «поліції моралі» Ірану за жорстоке переслідування та вбивство іранців, які виходили на протести.
Дипломати з країн ЄС можуть домовитися про деталі нового пакету вже сьогодні, напередодні майбутнього саміту.
Ці санкції стануть ще однією серйозною поразкою для переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном. Учасники переговорів працювали над відновленням ядерної угоди 2015 року після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від неї в 2018 році.
«Щиро кажучи, ядерна угода більше не рахується. Ми звикли до думки, що це не просунеться вперед», - сказав один високопоставлений чиновник з Європи.