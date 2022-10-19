"Готуються бити по Херсону": Кім попередив про нову підлість окупантів

"Готуються бити по Херсону": Кім попередив про нову підлість окупантів

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім припустив, що росіяни готуються обстрілювати Херсон.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликає українців довіряти лише перевіреним джерелам інформації, бо окупанти активно запускають інформаційно-психологічні спецоперації.

"Розсилають повідомлення "евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон". Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію якраз щоб бити по Херсону, у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль", - заявив Кім в Телеграм.

Раніше повідомлялося, що українців поінформували про ситуацію на херсонському напрямі.

Як повідомила в ефірі національного телемарафону голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, до обласного центру Херсона ЗСУ залишилася зовсім невелика відстань.

Однак у наших бійців попереду ще багато роботи.

За словами Гуменюк, контрнаступ на Херсонщині продовжується. ЗСУ продовжують просуваються на херсонському напрямку.

ЗСУ, наступ, Херсонщина

"До Херсона вже близько. Просторами Херсонщини ми рухаємося вперед. Безпосередньо до обласного центру вже не так далеко, але роботи ще багато", – заявила Гуменюк.


Юлия Александрова, politeka.net





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