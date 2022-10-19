Російські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – Генштаб

За попередню добу російські сили намагалися атакувати українські позиції в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Проте ворог зазнав невдачі та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. За даними Генерального штабу ЗСУ , окупанти зазнали значних втрат. Силами оборони України було знищено 430 військових РФ , 65 одиниці військової техніки та п'ять крилатих ракет противника.

Загальні втрати ворога станом на 19 жовтня складають: