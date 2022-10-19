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2022-10-19
Російські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та краматорському напрямках, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
За попередню добу російські сили намагалися атакувати українські позиції в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Проте ворог зазнав невдачі та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. За даними
Загальні втрати ворога станом на 19 жовтня складають:
- особового складу ? близько 66280 (+430) осіб;
- танків ? 2554 (+6) од;
- бойових броньованих машин ? 5235 (+16) од;
- артилерійських систем – 1637 (+15) од;
- РСЗВ – 372 (+0) од;
- засоби ППО ? 189 (+1) од;
- літаків – 269 (+1) од;
- гелікоптерів – 242 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);
- крилаті ракети ? 323 (+5);
- кораблі /катери ? 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од;
- спеціальна техніка ? 146 (+2).
Дар’я Кєпова, ZN.ua