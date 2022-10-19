Російські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та краматорському напрямках, інформує ZN.ua.

Російські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – Генштаб
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

За попередню добу російські сили намагалися атакувати українські позиції в Донецькій, Харківській та Луганській областях. Проте ворог зазнав невдачі та був змушений відійти на раніше зайняті позиції. За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти зазнали значних втрат. Силами оборони України було знищено 430 військових РФ, 65 одиниці військової техніки та п'ять крилатих ракет противника.

Загальні втрати ворога станом на 19 жовтня складають:

  • особового складу ? близько 66280 (+430) осіб;
  • танків ? 2554 (+6) од;
  • бойових броньованих машин ? 5235 (+16) од;
  • артилерійських систем – 1637 (+15) од;
  • РСЗВ – 372 (+0) од;
  • засоби ППО ? 189 (+1) од;
  • літаків – 269 (+1) од;
  • гелікоптерів – 242 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);
  • крилаті ракети ? 323 (+5);
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) од;
  • спеціальна техніка ? 146 (+2).

Дар’я Кєпова, ZN.ua





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